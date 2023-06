DrinkWaterSpots app wijst de weg naar dichtstbijzijnde waterpunt

In de zomermaanden kunnen de temperaturen flink oplopen en het is essentieel om goed gehydrateerd te blijven tijdens buitenactiviteiten. Of je nu gaat fietsen of wandelen, het is belangrijk om regelmatig water te drinken. De DrinkWaterSpots app komt dan als geroepen! Met deze handige app vind je gemakkelijk de dichtstbijzijnde plek om je waterfles gratis bij te vullen.

Snel de dorst lessen

DrinkWaterSpots is een handige applicatie die inspeelt op de behoefte aan gemakkelijke toegang tot drinkwater tijdens buitenactiviteiten. Met hulp van data uit verschillende bronnen kan je op iedere locatie in Nederland wel een plek vinden voor het vullen van een flesje water. Super handig als het buiten warm weer is en je zonder water komt te zitten.

Een van de unieke kenmerken van DrinkWaterSpots is de mogelijkheid voor gebruikers om zelf bij te dragen aan de nauwkeurigheid van de gegevens in de app. Als je een drinkwaterpunt bezoekt, kun je via de app laten weten of deze nog steeds in werking is. Op deze manier help je niet alleen jezelf, maar ook andere gebruikers.

Door gehydrateerd te blijven, vooral bij hoge temperaturen, kan je lichaam optimaal functioneren en verminder je de kans op uitdroging en hitte gerelateerde problemen. Je kunt de app gratis downloaden uit de Google Play Store, proost!