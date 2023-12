Samsung Galaxy S24: nieuwe telefoons uitgelekt in duidelijke persfoto’s

De nieuwe smartphones van Samsung zullen we vermoedelijk volgende maand te zien krijgen. Over de Galaxy S24-serie is het nodige al geschreven, en nu kunnen we je ander belangrijk nieuws delen. Overduidelijke persfoto’s zijn uitgelekt, waarop we de drie modellen zien in de beschikbare kleuren.

Galaxy S24 in persfoto’s

Nieuws is er weer over de Galaxy S24-serie. Schreven we vanmorgen al over de camera van de S24 Ultra, is het nu de tijd voor nieuws over alle drie de modellen. Van de Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra zien we overduidelijke productfoto’s. Dit betekent dat we heel duidelijk te zien krijgen hoe de telefoons eruit komen te zien. Niet alleen van de voorkant, maar ook de zij- en achterkant zijn haarscherp in beeld gebracht.

Galaxy S24 in vier verschillende kleuren

Daarbij valt op dat we ook een goed beeld krijgen van de kleuren waarin de Galaxy S24-modellen beschikbaar zullen komen. Dit is niet gelijk bij alle drie de modellen. Je krijgt bij de S24 en S24+ de keuze uit de kleuren zwart, paars, wit en geel. Hierbij vinden we de witte kleur wat lijken op het grijs van de iPhone 15 Pro Max in Natural Titanium. Bij de Galaxy S24 Ultra komt de kleurkeuze uit op zwart, grijs, violet en geel. Daarbij zal Samsung de telefoon ook nog uitbrengen in enkele exclusieve kleuren. Die zien we hier nog niet terug.

Samsung Galaxy S24+

Over de modellen is al het nodige geschreven. Zo weten we dat de S24 en S24+ met een Exynos-processor op de markt komen. Bij de Galaxy S24 Ultra gaan we in Europa de Snapdragon 8 Gen 3 terugzien. De smartphones komen met Android 14 en mogelijk met het nieuwe One UI 6.1, dat eerder uitlekte. Samsung stapt ook af van de doorlopende schermranden die we tot nu toe tegenkwamen bij het Ultra-model. Dit wordt weer ‘gewoon’ een plat scherm.

Galaxy S24 Ultra

Er gaan ook geruchten over de accucapaciteit. Bij de Samsung Galaxy S24 zouden we een 4000 mAh batterij gaan zien, waar dit bij de S24+ een 4900 mAh accu is. De grootste accu komen we weer tegen bij de Ultra, die 5000 mAh zou krijgen. Qua laadsnelheden hoeven we niet veel beters te verwachten. Net als in voorgaande jaren kan de S24 met 25W opgeladen worden, de S24+ en S24 Ultra met 45W. Daarbij kunnen de telefoons ook draadloos opgeladen worden, wat gebeurt met een laadsnelheid van 15W. In januari komen we alle details te weten.

