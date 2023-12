‘Samsung Galaxy S24-serie wordt niet duurder en krijgt noodfunctie’

Samsung zou de prijzen van de nieuwe Galaxy S24-modellen niet willen verhogen. Het merk zou op die manier meer toestellen willen verkopen, zo melden geruchten. We verwachten de S24-modellen in januari volgend jaar. In de afgelopen tijd is al het nodige uitgelekt over de toestellen.

Prijs van Galaxy S24-serie

De Samsung Galaxy S24-serie is al veel in het nieuws geweest. Renders, specificaties en meer informatie kwam al voorbij in het geruchtencircuit. Nu is het tijd voor de volgende informatie over de Galaxy S24-toestellen. De serie wordt in januari verwacht en nu krijgen we het nodige te weten over de noodfunctie en de prijzen van de Galaxy S24, de S24+ en de S24 Ultra.

Allereerst de prijzen; Samsung zou van plan zijn om de prijzen niet te veranderen in vergelijking met de release van de Galaxy S23-serie. Normaliter voeren fabrikanten een prijsverhoging door bij de release van een nieuwe serie. In de afgelopen jaren zijn de smartphones al aanzienlijk duurder geworden, maar bij de S24 zouden dus dezelfde prijzen als dit jaar gehanteerd worden. Wanneer dit bericht klopt, dan komt de Galaxy S24 op de markt voor 949 euro. De vanafprijs van de Galaxy S24+ start bij 1199 euro en de Ultra gaat mee naar huis voor 1399 euro. Door de prijzen gelijk te houden hoopt Samsung de verkopen te stuwen met 10 procent, ten opzichte van de Galaxy S23-modellen. Dit zou betekenen dat Samsung 33 miljoen toestellen wil verkopen.

Noodfunctie

Een functie die min of meer bevestigd is, is de noodfunctie. Net als bij de iPhone 15 Pro Max van Apple, zullen we deze ook terug gaan zien op de drie modellen uit de S24-reeks. In geval van nood kan de Samsung een nood-sms sturen middels een satellietverbinding. Volgens de nieuwste informatie kan elk Galaxy S24-model dit uitvoeren, ongeacht de chipset. Het is nog wel afwachten of de functie direct in ieder land beschikbaar is.

Andere nieuwe functies

Er is in de afgelopen tijd al het nodige uitgelekt over de S24-serie. Zo verwachten we een titanium behuizing bij de Ultra en krijgt alleen dat model een Snapdragon 8 Gen 3 chipset in Europa. De andere twee modellen krijgen een Exynos-chipset van Samsung mee. We verwachten ook de nodige AI-verbeteringen. Van de week schreven we over One UI 6.1, die nieuwe skin zullen we terug gaan zien op de Galaxy S24 telefoons.

