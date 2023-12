Samsung Galaxy S24-serie komt enkel met 8GB en 12GB RAM

Samsung komt volgend jaar met de Galaxy S24-serie. De fabrikant brengt hierin drie toestellen uit. Over de technische eigenschappen en zaken komen we nu wat meer te weten.

Galaxy S24: RAM-geheugen

Leaker Ice Universe heeft nieuwe details gedeeld over de Samsung Galaxy S24-serie. De Galaxy S24+ zal eindelijk een optie hebben met 12GB RAM, terwijl de Galaxy S24 vasthoudt aan de 8GB RAM die sinds de Galaxy S20 de basiscapaciteit is. Dit verandert met de nieuwe serie dus niet.

Van de week verscheen een foto van de Galaxy S24 Ultra

De Galaxy S24 Ultra zal als enige uitgerust worden met de Snapdragon 8 Gen 3 processor van Qualcomm. Dit terwijl de Galaxy S24 en S24+ in sommige regio’s de Snapdragon en in andere Samsung’s eigen Exynos 2400 zullen gebruiken. We verwachten ook in ons land de S24 en S24+ met eigen Exynos chipset.

De FCC heeft de Galaxy S24-serie gecertificeerd, wat bevestigt dat de Galaxy S24+ en S24 Ultra zowel mmWave 5G in de VS als UWB zullen hebben. De Galaxy S24 heeft echter geen UWB.

Samsung zal naar verwachting de Galaxy S24-serie op 17 januari onthullen en direct daarna met pre-orders beginnen. De eerste verzendingen worden tussen 26 en 30 januari verwacht.