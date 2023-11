Samsung Galaxy S24 Ultra in hands-on met heel nieuw design

Samsung houdt al een aantal jaren vast aan een bekend ontwerp voor hun toestellen uit de S-serie. Met de komende generatie gaat er toch wat veranderen. Dat zien we in een hands-on van de Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra in hands-on

Nieuwe foto’s zien we van de Samsung Galaxy S24 Ultra. Een interessante ontwikkeling, aangezien we het tot nu toe moesten doen met renders die gemaakt waren op basis van de tot nu toe bekende informatie. Wat we kunnen opmaken uit de verschenen foto’s, is dat Samsung bij de Galaxy S24 Ultra kiest voor een ander design.

Net als dat Apple bij de iPhone 15 Pro Max gebruik maakt van een titanium behuizing, zal ook Samsung dit doen bij de Galaxy S24 Ultra. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het gewicht wat afneemt. We zien meer overeenkomsten met de iPhone, want de Galaxy S24 Ultra zal een plat scherm krijgen; waar dit eerder nog doorliep aan de zijkanten.

Interessant is dat we hier met een daadwerkelijke Galaxy S24 Ultra te maken hebben. Het gaat dus niet om een dummy-unit, aangezien het scherm ingeschakeld is. Ondanks dat de beelden authentiek lijken, moeten we wel nog een slag om de arm houden. De bron van de foto’s heeft immers nog geen reputatie opgebouwd. Wel komen het toestel op de beelden overeen met eerder verschenen renders.

IceUniverse, een bekende bron van leaks, laat op onderstaande foto’s zien wat het verschil zal zijn met de S24 Ultra links, en de vorige Galaxy S22 Ultra rechts in beeld. We verwachten de nieuwe smartphoneserie van Samsung in januari.