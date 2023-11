‘Samsung Galaxy S24 wordt op 17 januari aangekondigd, twee weken later verkrijgbaar’

Samsung zal in januari haar nieuwe smartphoneserie presenteren. De fabrikant brengt drie nieuwe toestellen uit in de Galaxy S24-serie. Nu komen we te weten op welke datum dit allemaal moet gaan gebeuren.

Galaxy S24-serie komt 17 januari

Als we afgaan op de nieuwste informatie uit het geruchtencircuit, dan kunnen we in januari de nieuwe smartphoneserie verwachten van Samsung. De informatie is afkomstig van leaker Tarun Vats. Hij meldt dat de aankondiging van de Galaxy S24, de Galaxy S24+ en Galaxy S24 Ultra plaats zal vinden op 17 januari 2024. De presentatie zou plaatsvinden in de Verenigde Staten. Samsung zal het event uiteraard weer de naam ‘Unpacked’ meegeven.

Samsung zou tussen 26 en 30 januari starten met de verzending van degenen die een pre-order hebben geplaatst. Een pre-order zou direct na de aankondiging geplaatst kunnen worden voor de drie smartphones. Van de Samsung Galaxy S24-serie verwachten we eenzelfde ontwerp als bij de voorgangers van de modelserie. Wel wordt gesproken over een aantal slimme AI-functies, waarover we vorige week al een optie uit hebben gelicht. Daarbij zou de smartphonereeks voorzien zijn van One UI 6.1.

Opvallend is dat er weer onderscheid gemaakt zal gaan worden tussen de gebruikte processor. Bij de Galaxy S24 en Galaxy S24+ zal er een Exynos 2400 chipset aanwezig zijn, terwijl de Galaxy S24 Ultra uitgebracht wordt met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 3. Alle details verwachten we over een kleine twee maanden. Samsung heeft zelf nog geen datum genoemd, dus het kan alle kanten nog opgaan.

