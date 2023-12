Samsung Galaxy S24-serie krijgt AI, plat scherm, nieuwe kleuren en meer (foto’s)

Foto’s zijn uitgelekt van de toestellen uit de Samsung Galaxy S24-serie. Het lijkt te gaan om beelden van het officiële beeldmateriaal van Samsung. De drie smartphones komen nu opnieuw in het nieuws.

Samsung Galaxy S24-serie in beeld

Naarmate we dichterbij de aankondigingsdatum komen van de nieuwe Samsung Galaxy S24-serie, komen we ook steeds meer te weten over de nieuwe toestellen van het merk. Het één en ander is in de afgelopen tijd al bekend geworden, nu is er weer een groot lek. Dit met dank aan Windowsreport, dat bericht over verschillende eigenschappen van de drie modellen; S24, S24+ en natuurlijk de Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Wat komen we te weten? In ieder geval het één en ander over de Galaxy S24 Ultra. Eerder werd al bekend dat de S24 Ultra in ons land de enige zal zijn met een Snapdragon 8 Gen 3 chipset. De twee andere modellen komen in onze regio met een eigen Exynos processor. De smartphone zal vervaardigd zijn uit titanium, wat zorgt voor een lager gewicht. Dit zagen we eerder al terug bij de iPhone 15 Pro Max. De Samsung Galaxy S24 Ultra komt in de kleuren zwart, grijs, violet en geel.

De smartphone zou verder voorzien zijn van een 6,8 inch QHD+ AMOLED-scherm (120Hz), een 12 megapixel selfiecamera en een quad-camera achterop. Dit is een 200 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens, 10 megapixel telelens met 3x zoom en nog een 50MP telelens met 5x zoom. Hier zal ook een periscooplens bij zitten. Voor het geheugen is er 256GB/512GB of 1TB. Het werkgeheugen komt uit op 12GB. Er is verder een 5000 mAh accu met vermoedelijk nog steeds (maar) 45W laden. Opvallend is dat het scherm bij dit model plat is, en dus niet meer licht doorloopt aan de zijkanten zoals bij de Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S24 en S24+

Over de twee andere modellen, de Galaxy S24 en Galaxy S24+ is ook het nodige bekend. Ze komen beschikbaar in dezelfde kleuren, al zal Samsung hier enkel andere namen voor gebruiken. De smartphones krijgen grotendeels dezelfde specificaties. Alleen de S24 is er ook als 128GB model, verder 256GB of 512GB. De S24 zou geleverd worden met een 4000 mAh accu, de S24+ met een 4900 mAh batterij.

Over de camera is bekend dat er drie lenzen zullen zijn. Een 50 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens met 3x optische zoom. De Galaxy S24 komt met een 6,2 inch Full-HD+ AMOLED-scherm, terwijl de Galaxy S24+ een slag groter is met een 6,7 inch QHD+ AMOLED-paneel.

AI

Er zullen in de Galaxy S24-modellen verschillende AI-functies zitten. Eerder kwam er al het bericht over het met AI realtime vertalen van telefoongesprekken. Ook voor fotobewerking verwachten we de nodige AI-functies. Verder moet AI geïntegreerd worden bij je foto’s, waarbij er aanvullende informatie over een afbeelding gevonden moet kunnen worden. Vermoedelijk toont Samsung nog meer AI-functies tijdens de aankondiging.

De aankondiging van de nieuwe Galaxy S24-serie is vermoedelijk op 17 januari.