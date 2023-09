Tado introduceert Smart Charging app voor slim laden van je EV

Tado komt met de tado° Smart Charging-app voor elektrische auto’s. Deze app helpt bij het opladen van je auto thuis op de voordeligste tijden, gebaseerd op lage energieprijzen.

Slim je EV opladen

Tado introduceert de Smart Charging app voor huishoudens die een elektronisch voertuig in het bezit hebben. Door te in te spelen op lagere energieprijzen gedurende dag probeert de applicatie op een slimme manier je voertuig op te laden. Door te laden op de meest voordelige tijdstippen kun je al gauw 30% aan kosten besparen, aldus Tado.

Door gebruik te maken van de gratis applicatie stel je allereerst je connectie met je voertuig in. Daarna stel je je laadvoorkeuren in en geef je aan wanneer de auto klaar moet zijn om te vertrekken. Via een algoritme en in combinatie met dynamische uurtarieven voor elektriciteit zal de app ervoor zorgen dat je voertuig klaar is op het moment dat jij wilt vertrekken. Wil je altijd zeker zijn dat er een minimale laadhoeveelheid aanwezig is in de accu dan kan je dat ook instellen.

De Tado Smart Charging app werkt samen met merken als Volkswagen, BMW, Skoda, Hyundai, Mercedes en Tesla. Daarnaast is voor sommige merken een slimme wallbox of laadstation benodigd.

Leestip: 11 beste EV apps voor de bezitter van een elektrische auto