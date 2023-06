Tado stunt met flinke kortingen op smart home

Je kunt de komende dagen flink wat geld besparen voor de slimme producten van Tado. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een slimme thermostaat, dan kan het voordeel leuk oplopen.

Korting bij Tado

Een slimme thermostaat, slimme radiatorknoppen, aircobediening of iets anders. Tado heeft een assortiment vol met slimme producten voor in het huishouden. Bijvoorbeeld de slimme thermostaat die met de meeste cv-ketels gewoon overweg kan. Deze kun je via de thermostaat zelf bedienen, maar natuurlijk ook met de app van Tado.

Tot en met 27 juni kun je flink besparen op de producten van Tado, zo ontdekte DroidApp. We houden van voordeel, dus willen we je er graag op attenderen. Volgens Tado kan het voordeel oplopen tot 46 procent.

De strakke, zwartgekleurde Tado thermostaat kost bijvoorbeeld normaal 149,99 euro, maar je kunt hem nu aanschaffen voor 99 euro. Ook zijn er verschillende starterskits waarmee je aan de slag kunt. Je vindt de aanbiedingen terug op de website van Tado. De korting wordt verrekend in de winkelmand.

