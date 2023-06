De beste sim-only deals van juni 2023 (met cadeaus)

In de maand juni kun je profiteren van verschillende aanbiedingen en kortingen voor je sim-only abonnement. DroidApp zet de beste deals van juni op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen juni

In de zesde maand van het jaar kun je weer profiteren van mooie aanbiedingen bij de verschillende providers. Soms kan het namelijk goed lonen om over te stappen of om alvast je verlenging in orde te maken. Het meenemen van je telefoonnummer en dus overstappen kan al vanaf vier maanden voor de einddatum van je huidige contract.

De Samsung Galaxy A34

Ben

Bij Ben kun je profiteren van mooie kortingen op je sim-only. Je maakt gebruik van het T-Mobile netwerk. Je kunt nu profiteren van een mooie aanbieding. De bundel met 10.000MB en 200 minuten bellen kost je slechts een tientje per maand. Daarnaast bespaar je 20,00 euro op de aansluitkosten. Je krijgt nog 1000MB extra als je thuis T-Mobile hebt. Ook krijg je dan 5,00 euro korting op je thuis-abonnement van T-Mobile. Nog een mooie deal; de Galaxy A34 krijg je met 5GB/200 min voor 19,00 euro per maand!

Mobiel

Bij Mobiel hebben ze ook een mooie actie lopen. Je kunt hier terecht voor (sim-only) abonnementen van alle providers. Waaronder ook van Lebara, en daar krijg je nu een mooie aanbieding bij. Kies je voor een bundel van minimaal 10GB en bestel je voor 18 juni, dan krijg je met de kortingscode BEATS gratis de Beats Studio Buds. Kies je liever voor accessoires, dan kun je de code ACC100 gebruiken; je krijgt dan 100 euro accessoiretegoed.

Simpel

Bij Simpel zijn de bekende aanbiedingen verlengd. Hiermee krijg je 14GB aan data, samen met onbeperkt bellen en 500 sms’jes voor een bedrag van 10,00 euro per maand. Je bespaart mooi 20,00 euro op de aansluitkosten. Eventueel kun je ook kiezen voor andere databundels, waarbij je bijvoorbeeld voor 7,50 euro per maand de bundel met 5GB en 250 minuten hebt.

Youfone

Nog meer voordeel vind je bij Youfone, waar klanten zelfs 5G-toegang krijgen op het KPN-netwerk. Je krijgt met de Slimste Keuze deals de bundel van 15GB en 150 minuten voor een bedrag van €10,00 per maand. Ook hier betaal je geen aansluitkosten.

Meer deals

