Samsung Galaxy S10-serie krijgt juli-update, S8-serie ontvangt patch van juni

Goed nieuws voor de bezitters van de toestellen uit de Galaxy S10- en Galaxy S8-serie. Voor deze smartphones is de fabrikant gestart met het verspreiden van een nieuwe beveiligingsupdate. De updates worden vanaf nu in Nederland uitgerold.

Galaxy S10-serie krijgt update

Samsung heeft in Nederland de updatemachine gestart voor het uitrollen van een nieuwe security-patch voor de Galaxy S10-serie. De nieuwe beveiligingsupdate van juli 2020 wordt uitgerold naar de Galaxy S10, S10e en S10+. Richard laat ons weten dat zijn toestel de update binnen heeft gekregen. Het gaat zover bekend alleen om verbeteringen in de beveiliging, zonder dat er nieuwe functies of andere aanpassingen zijn doorgevoerd. De update voor de Galaxy S10 heeft een grootte van 134,23MB.

Galaxy S8-serie

De Samsung Galaxy S8-serie wordt ook bijgewerkt met een nieuwe update. Voor de Galaxy S8 en Galaxy S8+ staat beveiligingsupdate juni 2020 klaar, zo melden lezers aan DroidApp. De grootte van deze update is een stuk groter, met 494,52MB. Ook bij deze twee toestellen worden verder geen nieuwe functies toegevoegd.

Zodra de updates gedownload kunnen worden krijg je hiervan een melding op je toestel!

