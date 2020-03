Huawei Music komt als eigen streamingdienst naar Europa (screenshots)

Huawei Muziek is de bekende muziek-applicatie op verschillende smartphones van de Chinese fabrikant. Echter zou de fabrikant de app willen vernieuwen en uit willen brengen in Europa als streamingdienst, een alternatief voor Spotify?

Huawei Music naar Europa

Huawei heeft eerder al bekend gemaakt dat het met een eigen muziekstreamingdienst naar Europa wil komen. De fabrikant lijkt er nu ook daadwerkelijk werk van te maken. De Duitse collega’s van Huawei Blog melden dat Huawei bezig is met het optimaliseren van de applicatie en dat deze op termijn beschikbaar moet zijn via de AppGallery van Huawei, het alternatief voor de Google Play Store.

Het moet met de Huawei Music app mogelijk zijn om muziek te streamen, zoals je dat bijvoorbeeld ook kent van diensten als Apple Music en Spotify. Daarbij kun je afspeellijsten maken, naar stations luisteren, muziek downloaden voor offline afspelen en er zijn verschillende functies die Huawei zelf heeft bedacht, zoals een feestmodus.

Volgens de Duitse collega’s biedt de muziek-app een vrij grote muziekkeuze. De audiokwaliteit is met 320 kbit/s gelijk aan die van de concurrentie. In de instellingen is ook een optie terug te vinden voor 640 kbit/s, maar ondersteunende muziek werd nog niet gevonden. De dienst moet beschikbaar komen voor 9,99 euro per maand, welke je afsluit via je Huawei ID. Je hebt hiervoor wel een creditcard nodig.

De Huawei Music dienst is nog niet beschikbaar in Nederland. Het is niet bekend wanneer deze beschikbaar wordt gesteld. Een abonnement op Huawei Music is niet nodig als je alleen lokaal opgeslagen muziek op je smartphone af wilt spelen.