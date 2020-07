Moto E7 Plus lekt uit in live foto’s; krijgt dual-camera

Motorola lijkt voorbereidingen te treffen voor de introductie van de Moto E7-serie. Deze smartphonereeks zal uit tenminste twee modellen bestaan. We komen nu meer te weten over de Moto E7 Plus.

Moto E7 Plus in beeld

Nadat we eerder de Moto E7 zagen, is het nu de beurt aan de Moto E7 Plus. Deze smartphone is door Motorola in ontwikkeling en zal naar alle waarschijnlijkheid binnenkort aangekondigd worden. De Moto E7 Plus moet de huidige Moto E6 Plus opvolgen. Daarbij zal de smartphone een aantal verbeteringen krijgen.

We zien onder andere het frisse nieuwe design van de Moto E7 Plus. De smartphone krijgt een glanzende plastic behuizing, met een vingerafdrukscanner in het Motorola-logo. Ook krijgt de Moto een dual-camera mee en zien we aan de voorkant een notch in het scherm. Duidelijk wordt ook dat de smartphone een USB-C poort meekrijgt.

Informatie over de specificaties van de Moto E7 Plus ontbreken nog. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.