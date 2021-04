Twee nieuwe toestellen van Motorola duiken op: Moto G60 en Moto G20

Onlangs werd de G-serie van Motorola uitgebreid met de Moto G100. In verschillende landen werd ook de Moto G50 uitgebreid. Om het portfolio nog verder aan te vullen, heeft het merk nu de Moto G60 en Moto G20 in de pijplijn zitten, en daarover krijgen we nu meer te horen.

Moto G60 en Moto G20 komen eraan

Sommige fabrikanten gebruiken echt een wirwar aan namen voor hun smartphone-modellen. Xiaomi is hier een goed voorbeeld van, maar Motorola mag ook niet onderschat worden. Waar eerst de Moto G-serie gebruikt werd voor goedkopere en mid-end toestellen, worden nu legio toestellen onder deze serie uitgebracht, en ook nog eens in grote getalen. Onlangs was daar de aankondiging van de Moto G100. Nu is er nieuws over twee andere modellen.

Moto G60

Allereerst is er nieuws over de Moto G60. Deze smartphone verschijnt met een 6,78 inch Full-HD+ scherm met 120Hz verversingssnelheid. De telefoon wordt aangedreven door een Snapdragon 732G chipset, 4/6GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 64/128GB. In de camera-opening voorop zit een 32 megapixel front-camera, achterop zal de smartphone een triple-camera krijgen met 108 megapixel hoofdcamera. Samen met de 6000 mAh accu heb je met de Moto G60 een prima mid-end smartphone met degelijke specificaties. In Brazilië en India zal dit toestel uitgebracht worden onder de naam Moto G40 Fusion, waarbij het toestel een 64MP hoofdcamera krijgt en 16MP front-camera.

Moto G20

Het andere model waarover vrij schaarse informatie is opgedoken, is de Moto G20. Dit toestel krijgt volgens de tot nu toe bekende informatie een druppel-notch, quad-camera en een vingerafdrukscanner aan de achterkant. Verdere details ontbreken op dit moment nog.

Als we meer informatie voor je hebben over de nieuwe toestellen uit de Moto G-serie, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.