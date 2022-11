Black Friday aanbiedingen 2022: de allerbeste deals op een rij

Black Friday is eigenlijk pas op 25 november, maar veel bedrijven stunten nu al met flinke voordelen. DroidApp zet de beste Black Friday aanbiedingen alvast voor je op een rijtje. Welke deals kun je nu alvast scoren, en wat zijn de aanbiedingen van vrijdag?

Nu al Black Friday aanbiedingen

Black Friday is de laatste jaren steeds meer aanwezig in het Nederlandse straatbeeld. De ene winkel stunt nog harder dan de ander, maar het feit is dat we nu al de nodige aanbiedingen zien. Het lijkt erop dat (web-)winkels de drukte wat meer willen spreiden en dus nu al mooie aanbiedingen hebben. DroidApp is de aanbiedingen ingedoken en heeft de beste deals voor je op een rijtje gezet.

We zullen dit artikel de hele week updaten met nieuwe aanbiedingen! Houd dit bericht dus zeker in de gaten!

Chromecast

Google presenteerde onlangs een nieuwe Chromecast, eentje met Google TV en een afstandsbediening. Er is een Full-HD versie en eentje met een 4K-resolutie. Tijdens deze editie van Black Friday krijg je respectievelijk tien of twintig euro korting. Een mooi voordeel! Je kunt hier terecht voor bij Bol.com, MediaMarkt en Coolblue.

Bol.com

Tijdens de Black Friday week van Bol.com kun je alvast profiteren van mooie kortingen. Iedere dag vind je er de nieuwe dagdeal met een scherpe korting. Verder zijn er nog meer op=op aanbiedingen en kun je profiteren van grote kortingen op tal van producten, van Sonos tot Nivea en van Samsung tot aan Pampers. Je vind een compleet overzicht op deze pagina.

Amazon

Als er een winkel is die graag stunt, en daar ook eigen dagen voor heeft, dan is het Amazon wel. Tijdens de Black Friday week kun je profiteren van kortingen op ontzettend veel producten, uit veel verschillende categorieën waarop je korting kunt krijgen. Korting op een screenprotector, telefoonhoesje, powerbank, kabels, elektronica, robotstofzuigers, keukenproducten, dierenvoeding en vele andere producten. Het is teveel om op te noemen. Je kunt het beste een kijkje nemen op de website van Amazon voor de voordeeltjes.

Smartphonehoesjes

Flink voordeel krijg je ook bij Smartphonehoesjes. De webwinkel geeft je tot 60 procent korting op hoesjes en vele accessoires. Met de kortingscode ‘BLACKFRIDAY’ krijg je ook nog eens 20 procent extra korting op alles. Zo loopt het voordeel wel heel hard op. Zie hiervoor de website van Smartphonehoesjes.

Coolblue

Ook Coolblue stunt al lekker met Black Friday aanbiedingen. Het zijn uiteenlopende aanbiedingen, bijvoorbeeld met flinke kortingen op televisies, scheerapparaten, beveiligingscamera’s en een nieuwe Fitbit, Sonos, Airfryer of Macbook. Op deze pagina zijn de aanbiedingen bij Coolblue verzameld. De winkel laat weten dat dit de deals zijn tot en met 28 november, dus inclusief Cyber Monday. Keus genoeg, maar op=op.

GSMpunt

Bij GSMpunt vind je ook een ruime selectie aan hoesjes en accessoires voor je smartphone. En ook hier alles met gratis verzending. Iedere dag is er een nieuwe dagdeal waarmee je nog meer kunt besparen. Ook zijn er nog verschillende andere kortingen, en daarvoor kun je terecht op deze pagina.

12GB sim-only bundel

Bij Youfone vind je ook al een mooie Black Friday aanbieding. Voor slechts 10,00 euro per maand krijg je een abonnement met 12GB internet en onbeperkt bellen en sms’en. Tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten. Bij Youfone maak je gebruik van het KPN-netwerk. Je kunt de aanbieding hier vinden.

KPN

Bij KPN kun je ook alvast profiteren van mooie aanbiedingen. Kies je voor een KPN Internet en TV abonnement, dan krijg je hier een gratis 43 inch Smart TV bij. Ook zijn andere voordelen, zoals extra korting op de Galaxy S22. De deals zijn verzameld op deze pagina van KPN.

Samsung

Bij Samsung vind je ook de nodige Black Friday aanbiedingen waarmee je vooruit kunt. Je krijgt tot 150 euro voordeel op een nieuwe Galaxy S22-smartphone of een foldable. Daarnaast zijn er voordelen op een tv, soundbar, wasmachine, droger of een ander apparaat. De aanbiedingen vind je terug bij Samsung.

Mobiel

Bij webwinkel Mobiel kun je terecht voor verschillende aanbiedingen. Niet alleen voor losse toestellen, maar ook in combinatie met een abonnement. De Black Friday kortingen zijn verzameld op deze pagina.

MediaMarkt

We zien ook interessante Black Friday aanbiedingen bij MediaMarkt. Zij stunten met voordeel op tal van productgroepen. Tijdens de Black Friday week krijg je veel korting op bijvoorbeeld laptops, harde schijven, tablets, smartwatches, soundbars of televisies. Ook speakers en koffiezetapparaten gaan met voordeel de deur uit. Een voorbeeld; de Samsung Galaxy Tab A8 (review) wordt thuisgestuurd voor 188 euro. Alle aanbiedingen van MediaMarkt vind je op deze pagina.

Belsimpel

De hele week kun je profiteren van mooier aanbiedingen bij Belsimpel. De webwinkel geeft je flink wat korting op de pas uitgebrachte Pixel 6a. Deze kun je nu voor 299 euro kopen. De smartphone staat bekend om de goede camera en de vele updates. Op deze pagina vind je alle Black Friday aanbiedingen bij Belsimpel.

Tink

Bij Tink kun je terecht voor handige, goede combinaties van slimme producten. Denk aan een Sonos met een Google Nest Hub, of een starter kit voor de thermostaat van Tado. Liever twee keer een Google Nest Hub met veel korting, ook daarvoor kun je terecht bij Tink. De deals hebben we voor je verzameld op deze pagina.

Huawei

In november krijg je ook korting bij Huawei. Tijdens Black Friday profiteer je van de grootste sale, zo belooft het merk. Denk aan mooie kortingen op smartwatches, de monitor met gebogen scherm, speakers of oordopjes. De aanbiedingen vind je via deze link.

Knaldeals

Bij Knaldeals kun je terecht voor vele kortingen op gadgets en accessoires. Je krijgt leuke kortingen op verschillende producten. Bij Knaldeals vind je ook hoesjes, houders, headsets, fotocadeaus en accessoires voor je telefoon en tablet. Je kunt shoppen via deze pagina.

Simyo

Telecomprovider Simyo stunt ook met een Black Friday sim-only deal, op deze pagina. Je krijgt voor 10,00 euro per maand 200 minuten en 10GB internet. Interessant is het vooral als je thuis KPN internet hebt, want dan wordt de internetbundel verdubbeld. Zo heb je dan voor dat bedrag maandelijks 20GB.

OnePlus

Een andere fabrikant die stunt met voordeel tijdens Black Friday is OnePlus. Zo krijg je 200 euro op de OnePlus 10 Pro. De OnePlus Buds Pro (review) gaan richting je huisadres voor 89 euro. Je kunt voor de aanbiedingen terecht in de online store van OnePlus.

Meer deals

Verschillende andere partijen geven je ook voordelen, of komen daar de komende tijd mee. We hebben de links daar naartoe hieronder voor je neergezet.