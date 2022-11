Providers stunten met Black Friday korting: voor thuis en mobiel

Niet alleen (web-)winkels gaan los met Black Friday aanbiedingen, ook providers doen dit. Vanaf deze ochtend kun je profiteren van de vele aanbiedingen voor zowel thuis-diensten als mobiel. Waar kun je mooie dealtjes scoren?

Black Friday bij providers

Dit weekend hebben we een uitgebreid artikel gepubliceerd met de beste Black Friday aanbiedingen, waar je nu al van kunt profiteren. Echter stunten de verschillende providers ook met diverse aanbiedingen. Zowel voor de thuisdiensten zoals TV en internet, maar ook voor mobiel. De deals zetten we voor je hieronder op een rij.

KPN

Bij KPN kun je korting krijgen op je mobiele abonnement. De provider geeft namelijk 2,50 euro extra korting op het Unlimited-abonnement. Kies je voor het 10GB abonnement, dan krijg je hier gedurende de looptijd van het contract 2GB bij, totaal dus 12GB. Tijdens de Black Friday aanbieding van KPN betaal je ook geen aansluitkosten. Tot slot krijg je extra korting op de iPhone 14, Galaxy S22 en de Galaxy A53.

> Alles over de aanbieding bij KPN Mobiel

Voor KPN Thuis kun je ook profiteren van mooie aanbiedingen. Kies je voor een Internet & TV abonnement, dan krijg je hier een gratis 43 inch Smart TV van Philips bij cadeau. Je kunt ook kiezen voor een korting, een soundbar of KPN SuperWiFi punten.

> Alles over de aanbieding van KPN Thuis

T-Mobile

Bij de magentagekleurde provider T-Mobile kun je ook tijdens de Black Friday week terecht voor voordeeltjes. Je bespaart 25 euro op de aansluitkosten. Verder krijg je korting op de 3GB, 10GB en 20GB bundels. Kies je voor een nieuw abonnement, dan krijg je hier een gratis Google Nest Cam bij cadeau.

> Klik hier voor de Black Friday aanbieding bij T-Mobile

Kies je voor T-Mobile Thuis, voor internet en televisie, dan krijg je ook Black Friday voordeel. Je betaalt geen aansluitkosten of installatiekosten en ook hier krijg je een gratis Google Nest Cam. Op de abonnementskosten is ook een voordeel te vinden; de eerste zes maanden betaal je 30,00 euro per maand.

> De aanbieding bij T-Mobile Thuis

Ben

We zien ook aanbiedingen bij Ben. De provider berekent geen aansluitkosten en stunt met de 15.000MB bundel in combinatie met 200 bel/sms voor slechts 10,00 euro per maand. Een erg interessante aanbieding. Verder krijg je korting op de iPhone 13 en op verschillende andere toestellen die Ben aanbiedt.

> Bekijk de aanbieding van Ben

Simpel

Bij Simpel profiteer je van een hele scherpe aanbieding. Vanaf vandaag zijn er de ‘Eenmaal Andermaal deals’. Je krijgt de bundel met onbeperkt bellen en 14GB aan data voor een bedrag van slechts 10,00 euro per maand. Ook krijg je onbeperkt bellen bij alle andere bundels en betaal je geen aansluitkosten (ter waarde van 20 euro).

> Zie hier de aanbieding van Simpel

Vodafone

Black Friday bij Vodafone brengt kortingen op de iPhone 13, iPhone 14 en de Samsung Galaxy S22. Kies je voor een sim-only abonnement, dan krijg je extra voordeel op de RED sim-only abonnementen, welke je af kunt sluiten bij de provider. Heb je thuis Ziggo, dan krijg je ook deze voordelen er nog bij.

> Vind de aanbieding bij Vodafone

Ziggo

Over Ziggo gesproken; ook zij hebben Black Friday aanbiedingen. Op de combinatie TV en internet krijg je gedurende de 12 maanden een korting van 50 procent.

> Klik voor de actie bij Ziggo

Tele2

Tele2 geeft je korting op zowel de abonnementen als op toestellen. Dit geldt als voordeel op de Pixel 7 in combinatie met de 20GB bundel, waarmee je 270 euro bespaart. Verder is er voordeel op de iPhone 14, Oppo Find X5 en de Galaxy S22. Bij ieder abonnement geeft Tele2 je gratis 5G en betaal je geen aansluitkosten. De sim-only bundel met onbeperkt bellen en 200 minuten kost je 25,00 euro per maand.

> Zie hier de aanbieding van Tele2

Simyo

Simyo, waarbij je gebruik maakt van het netwerk van KPN, geeft je tijdens de Black Friday aanbieding 3,00 euro korting op de 20GB en 10GB bundel. Heb je thuis KPN internet of Telfort Thuis, dan worden de databundels kosteloos verdubbeld.

> Bekijk de aanbieding van Simyo

Youfone

Youfone heeft de komende dagen de Black Friday deals met kortingen op de sim-only bundel. De 15GB bundel met onbeperkt bellen kost je 10,00 euro per maand. De aansluitkosten worden tijdens de deals niet in rekening gebracht. Daarnaast wordt de databundel van 3GB, 4GB en scheelt dit ook nog eens een euro.

> Beschikbaar op de website van Youfone

Je kunt ook thuis kiezen voor Youfone, waarbij je glasvezel en tv de eerste 6 maanden krijgt voor 23,00 euro per maand. Tevens krijg je dan gratis ESPN Compleet en betaal je geen aansluitkosten.

> Zie deze aanbieding bij Youfone thuis

Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe betaal je geen aansluitkosten. De bundel met 7500 MB/sms/minuten kost je 10,00 euro per maand. Niet heel spannend. Ben je Ziggo klant, dan wordt de bundel verdubbeld. Dan heb je 15.000 MB/min/SMS. Gestunt wordt verder met de Samsung Galaxy A53, die je met 120 euro korting krijgt.

> De aanbieding is beschikbaar bij Hollandsnieuwe

Lebara

Lebara rekent geen aansluitkosten ter waarde van 15,00 euro. Wanneer je kiest voor een tweejarig abonnement, betaal je de eerste 6 maanden 50% korting. Ook krijg je voordeel op verschillende toestellen.

> Beschikbaar bij Lebara