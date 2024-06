Opgelicht?! app waarschuwt voor oplichting en bedrog

Oplichting en bedrog zijn dagelijks aan de orde, oplichtingspraktijken worden steeds geraffineerder. De Opgelicht?! app waarschuwt je voor bekende oplichtingspraktijken en ander soort bedrog.

Opgelicht?!

Wanneer je opgelicht of bedrogen word is dat erg vervelend, zeker als de gebruikte techniek niet van echt te onderscheiden is. De Opgelicht-app houd je op de hoogte van nieuwe oplichtingspraktijken, zo word je niet snel meer bedrogen. Bij iedere manier van oplichting wordt extra informatie gegeven, zoals bijvoorbeeld een schermafdruk van een e-mail.

Je kunt je in de Opgelicht?! app abonneren op een of meerdere zogenoemde categorieën. Zodra er nieuwe oplichtingspraktijken bekend worden krijg je direct een notificatie. Of het nu gaat om babbeltrucs, spookfacturen of valse e-mails, zodra een nieuwe techniek bekend wordt krijg je een notificatie.

Ook biedt de Opgelicht!? app de mogelijkheid om bepaalde thema’s te volgen waarvoor je notificaties kunt instellen. Daarnaast zijn er 12 Nederlandse banken te vinden in de onderwerpen lijst zodat je op de hoogte gehouden kunt worden van oplichtingstrucs specifiek voor jouw bank.

Bij elke alert zijn ook social media knoppen te vinden zodat je familie en vrienden op de hoogte kunt brengen van nieuwe oplichtingspraktijken. Verder kan je berichten bewaren en later terug lezen in de applicatie

Opgelicht App

