Pas op: ING phishingmail waarschuwt voor updaten app

Een nieuwe mail gaat rond die uit de naam van ING verstuurd zou worden. Het gaat om een phishingmail, waarbij gebruikers gevraagd worden om de ING app bij te werken naar een nieuwe versie.

Phishingmail van ING

ING waarschuwt klanten voor een phishingmail die zich voordoet als een bericht van de bank. In de mail wordt klanten gevraagd om hun Mobiel Bankieren App bij te werken, omdat deze niet meer aan de nieuwste veiligheidsstandaarden voldoet. ING meldt dat deze mail niet van de bank afkomstig is en dat klanten niet op de link in de mail moeten klikken.

Opvallende slordigheden

De phishingmail bevat een aantal opvallende slordigheden, zoals een onpersoonlijke aanhef, verkeerd taalgebruik en een verkeerde URL. Zo wordt de ontvanger in de mail aangesproken met “heer/mevrouw”, terwijl ING klanten altijd met hun achternaam aanspreekt. Verder staan er woorden in die niet correct Nederlands zijn.

Opgelet!

Avrotros Opgelicht geeft een aantal tips waarbij je phishingmails kunt herkennen.