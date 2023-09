P2000 meldingen op je smartphone ontvangen doe je zo

Hoor je een sirene en ben je benieuwd waar deze naartoe onderweg is dan kan je de meldingen van het P2000-netwerk op je smartphone bekijken. Hoe dat werkt en wat P2000 is leggen we in dit artikel uit!

Wat is P2000?

P2000 is een pager systeem dat gebruikt wordt door de Nederlandse brandweer, politie en ambulancediensten. Via dit systeem worden korte berichten uitgestuurd aan groepen en personen die naar een inzet worden opgeroepen. Deze berichten zijn onversleuteld en kunnen dus vrij worden opgevangen met de juiste ontvangstapparatuur.

Voor brandweer wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde prio codes. Bij een Prio 1 melding is de spoed het hoogste en mag deze de sirene voeren, hetzelfde geldt voor een A1 melding bij de ambulance. Maar bij inzetten zonder geluid kan je nog steeds in het P2000 netwerk terugvinden waar het voertuig naartoe onderweg is.

P2000 meldingen lezen

Omdat je P2000 niet met een gewone Android telefoon kunt ontvangen zijn we aangewezen op het gebruiken van een applicatie. Gelukkig zijn er tal van apps beschikbaar voor dit doel. Zij vangen de P2000 berichten op en jij kunt ze gemakkelijk lezen. Een voorbeeld van dergelijke apps of websites is de app 112-Nederland waarbij je op basis van je locatie de meldingen krijgt te zien die dichtbij jou in de buurt zijn.

Er zijn ook websites die de meldingen tonen en die je kunt toevoegen als bookmark in je browser, enkele bekende namen zijn Alarmeringen en monitor.p2000alarm.nl.

Privacy discussie

Omdat de berichten via het P2000 netwerk onversleuteld worden verstuurd kan ook iedereen meelezen. Dat roept al jaren de discussie op of dit geen privacyschending zou zijn voor de betrokkenen. Halverwege dit jaar zouden de berichten versleuteld moeten zijn maar dat is nog altijd niet gebeurd.