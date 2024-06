OnePlus kondigt vele verbeteringen aan voor batterijen in smartphones

OnePlus kondigt verschillende verbeteringen aan voor de batterijen in smartphones. In een (Chinese) aankondiging laat het merk weten, welke verbeteringen we precies kunnen verwachten.

Verbeteringen in batterij bij OnePlus

OnePlus heeft onlangs meer details onthuld over hun nieuwe batterijtechnologie, genaamd Glacier Battery, in een reeks Weibo-posts. Deze innovatieve batterijoplossing belooft efficiënter, duurzamer en meer energiedicht te zijn vergeleken met bestaande oplossingen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met CATL, een grote fabrikant voor batterijen in elektrische auto’s. CATL levert de expertise en de productiefaciliteiten voor de ontwikkeling van deze batterij.

De Glacier Battery biedt indrukwekkende specificaties. OnePlus bevestigde een capaciteit van 6.100 mAh, die we binnenkort zullen zien in de Ace 3 Pro, welke volgende week uitkomt. Deze smartphone is wel als eerst voor de Chinese markt bedoeld, maar het is niet uitgesloten dat we een smartphone met eveneens deze accucapaciteit terug gaan zien in ons land. Die batterij heeft een energiedichtheid van 763 Wh/L en weegt slechts 14 gram. Dankzij de ondersteuning voor 100W snel opladen, kan de batterij in slechts 36 minuten van 1% naar 100% opgeladen worden.

Wat de duurzaamheid betreft, zal de nieuwe batterij na vier jaar regelmatig gebruik nog steeds minstens 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit behouden. Dit is aanzienlijk beter dan het huidige sectorgemiddelde van 800 oplaadcycli. OnePlus belooft dat al hun toekomstige smartphones een batterijduur van vier jaar zullen hebben, dankzij deze nieuwe technologie.