Poco M6 kost 170 euro en komt naar Nederland

Xiaomi-dochter Poco presenteert de nieuwe Poco M6. De smartphone komt in het betaalbare segment en biedt een ringflitser voor de camera. Daarbij belooft de fabrikant nog een aantal functies.

Poco M6 aangekondigd

Alsof het portfolio van Xiaomi nog niet uitgebreid genoeg is, is door Xiaomi de nieuwe Poco M6 aangekondigd. Het merk komt met de smartphone in het betaalbare segment, waarvoor een prijs gevraagd wordt van 169,90 euro. Maar wat krijg je voor dit geld?

De Poco M6 krijgt een LCD-scherm mee, voorzien van een grootte van 6,79 inch, Full-HD+ resolutie en 90Hz verversingssnelheid. Er is een MediaTek Helio G91 Ultra chipset, welke enkel ondersteuning biedt voor het 4G-netwerk. Daarbij is er 6/8GB aan werkgeheugen en een interne opslagruimte van 128GB of 256GB. Daarbij is er een 5030 mAh batterij met 33W laden en er is een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Aan de zijkant biedt de fabrikant een vingerafdrukscanner.

Voor het maken van foto’s is de Poco M6 uitgerust met een 108 megapixel camera, waarbij er ook een LED-ringflitser is. Volgens het merk zorgt dit voor nog betere nachtfotografie en portretfoto’s bij weinig licht. De telefoon is binnenkort verkrijgbaar bij Amazon.