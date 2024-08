Android Update Bulletin week 31: deze toestellen kregen updates

Een erg rustige week was het met updates. Slechts een handvol updates werd in de afgelopen week uitgerold voor de verschillende modellen. We zetten in het Android Update Bulletin op een rij, welke updates er zijn uitgerold.

Android updates in week 31

Deze week was een stille week qua updates. Hier en daar werd een update uitgebracht, maar daar bleef het dan ook bij. Tijd om ook deze zondag weer de balans op te maken in ons Android Update Bulletin. Nog steeds kunnen we jouw hulp erg goed gebruiken bij updates. Krijg je een update binnen, laat het ons dan weten (samen met een screenshot) naar redactie@gmail.com.

OnePlus

OnePlus 11: beveiligingsupdate juli 2024

Samsung