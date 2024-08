Pixel-nieuws: deze verbeteringen brengt de augustus-update

De beveiligingsupdate van augustus is vanaf nu beschikbaar gesteld voor de Pixel-modellen. Voor de Pixel-toestellen heeft Google ook nog gewerkt aan verbeteringen, die met de augustus-update worden meegebracht.

Google bracht van de week de beveiligingsupdate van augustus uit voor Android. Met de update kunnen vervolgens de fabrikanten aan de slag om deze update te optimaliseren voor hun toestellen. Google doet dat ook. Hierbij worden ook patches specifiek voor Pixel-toestellen toegevoegd.

De changelog van de update voor de Pixel-modellen, wordt hieronder op een rijtje gezet.

Display & Graphics

Fix for issue with screen brightness flickering under certain conditions *[Pixel 8, 8 Pro]

General improvements for display performance and stability in certain conditions *[Pixel 8]

System

Fix for issue occasionally causing devices to be in a reboot loop after factory reset in certain conditions *[Pixel 6, 6 Pro, 6a]

User Interface

Fix for stability issues when switching from a user without a screen lock, to a user with a screen lock under certain conditions *[Pixel 5a (5G), 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, Fold, Tablet]