Google Maps op Android Auto krijgt handige tussenstop-knop

Een fijne toevoeging komt er voor Google Maps op Android Auto. In de auto krijg je voortaan een snellere optie te zien om een tussenstop toe te voegen tijdens het navigeren. Een welkome verbetering.

Maps tussenstop in Android Auto

Een nieuwe update wordt uitgerold voor Google Maps. Specifiek voor de koppeling met Android Auto worden er verbeteringen toegevoegd aan de dienst. Het wordt voor automobilisten makkelijker gemaakt om een tussenstop toe te voegen aan je route. Handig, als je aan het navigeren bent.

Bij het selecteren van een bestemming en het uitstippelen van een route, krijg je nu een sneltoets te vinden. Met deze knop kun je direct een tussenstop toevoegen. Het is al langer mogelijk om via een spraakopdracht een tussenstop toe te voegen, maar via het touchscreen is het een stuk ingewikkelder gemaakt. De nieuwe knop moet dit proces verbeteren.