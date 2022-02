‘Google wil Pixel Pass uitbrengen in Europa’

Google zou volgens de nieuwste berichten van plan zijn om Pixel Pass ook in Europa beschikbaar te stellen. De eerste aanwijzingen hiervoor zijn opgedoken.

Pixel Pass voor Europa?

Apple heeft Apple One, Google heeft Pixel Pass. Het is een nieuwe manier om een telefoon te bezitten, Voor een vast bedrag per maand krijg je een Pixel 6 of Pixel 6 Pro. Het bedrag ligt in de Verenigde Staten op 45 dollar of 55 dollar per maand, gedurende twee jaar. Apple biedt in verschillende landen een vergelijkbare optie aan voor de iPhone 13 met aanvullende opties.

Google geeft gebruikers met Pixel Pass nog meer voordelen. Zo is er YouTube Premium en YouTube Music Premium. Verder zien we 200GB aan Google One opslagruimte, Google Play Pass en verbeterde dekking voor reparaties en klantenservice.

Het handelsmerk is nu geregistreerd bij EUIPO, European Union Intellectual Property Office, waarbij het vermoeden is dat Google voorbereidingen treft om Pixel Pass uit te brengen in Europa. Of dat betekent dat de dienst ook naar Nederland en België komt is maar de vraag. In bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk zijn de Pixel-devices wel te koop, bij ons nog altijd niet via de officiële weg.