Fitbit Versa 4, Sense 2 en Inspire 3 duiken op in renders

Fitbit werkt aan nieuwe smartwatches en horloges voor de graag bewegende gebruikers. Dankzij renders komen we te weten hoe de nieuwe modellen eruit komen te zien. Het gaat om de Fitbit Versa 4, de Sense 2 en de Inspire 3.

Nieuwe Fitbit-modellen in renders

De line-up van Fitbit wordt binnenkort uitgebreid met drie modellen. Dankzij nieuwe berichten van OnLeaks komen we alvast te weten welke modellen dit zijn en hoe ze eruit komen te zien.

Fitbit Sense 2

We beginnen met de Fitbit Sense 2. Deze kan gezien worden als een kleine verbetering ten opzichte van het huidige model. Er is een fysieke knop toegevoegd, en de plaatsing van de microfoons is aangepast. Fitbit voegt tevens een hartslagmeter (ECG) toe voor het meten van de hartslag. Het nieuwe horloge moet uitgebracht worden in drie kleuren; Gold, Platinum en Graphite.

Fitbit Versa 4

Een ander nieuw model van de fabrikant is de Fitbit Versa 4. Deze smartwatch heeft eveneens veel weg van zijn voorganger. De verwachting is dat het horloge het mag doen met een GPS-sensor, maar dat een ECG-sensor voor het meten van de hartslag afwezig blijft bij dit model.

Fitbit Inspire 3

Tot slot is er de Fitbit Inspire 3. Dit smalle horloge zal wel een flinke verandering zijn in vergelijking met het vorige model. De Inspire 3 krijgt namelijk een kleurenscherm, waar dit eerder nog een zwart-witscherm was. Hierdoor moet de gebruiksvriendelijkheid voor het gevoel beter worden en ziet het er ook mooier uit. De fitnesstracker van de fabrikant krijgt de kleuren zwart, oranje en roze.

Fitbit zal de modellen binnenkort aankondigen, zo is de verwachting.