‘Google Fit voor Android krijgt snurk- en hoestdetectie’

Google werkt aan nieuwe functies en mogelijkheden voor de Google Fit app. In de toekomst wordt het mogelijk om het snurken en hoesten te monitoren. De nieuwe aanwijzingen zijn gevonden in een andere app voor je gezondheid van Google.

Snurken en hoesten

In een nieuwe versie van de Google Health Studies app zijn nieuwe functies opgedoken die binnenkort mogelijk beschikbaar komen op Android. Deze app is niet voor het brede publiek beschikbaar, maar geeft wel een mogelijk inkijkje in de nieuwe functies die beschikbaar kunnen komen voor bijvoorbeeld de Google Fit app.

Met Google Fit heb je al veel opties om verschillende aspecten te bekijken rondom je gezondheid. Dat wordt mogelijk dus binnenkort meer. Wanneer je slaapt moet het mogelijk worden om te monitoren hoe het zit met het snurken en met hoesten. Het zou nu gaan om een studie, in dit geval nog alleen voor medewerkers van Google. Gebruikers moeten met de nieuwe opties beter inzicht krijgen in hun slaap. Mogelijk komt de informatie ook beschikbaar voor de Google Nest Hub (2) die al verschillende slaap-opties aanbiedt.