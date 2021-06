Google Fit voegt ‘Tempowandelen’ toe om jezelf nog meer uit te dagen

Voor het bijhouden van je stappen, bewegingen en activiteiten zijn er een hoop apps beschikbaar. Google Fit is hier een mooi voorbeeld van. De applicatie is vanaf nu uitgebreid met de optie ‘Tempowandelen’ waarmee je jezelf nog meer uit kunt dagen.



Tempowandelen in Google Fit

De ontwikkelaars van Google Fit hebben een nieuwe functie toegevoegd aan de dienst. De nieuwe functie genaamd ‘Tempowandelen’ laat je een tempodoel instellen, zodat je jezelf nog meer uit kunt dagen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat je voor je komende wandeling 100 stappen per minuut wilt zetten; of juist iets meer, of minder. Om je tempo aan te kunnen houden, wordt op de achtergrond de maat aangegeven. Deze vervangt niet je podcast, muziek of iets anders; die kun je gewoon blijven afspelen.

De Tempowandeling vind je vanaf nu terug in de app van Google Fit. Het kan zijn dat nog niet iedereen deze terugziet in de app, wees gerust. Functies worden gefaseerd uitgerold en kunnen dus ieder moment bij je aanwezig zijn.