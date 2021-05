Strava komt met grote update voor app met nieuw design: dit is er nieuw

Goed nieuws voor de fanatieke sporters. De veelgebruikte app Strava is voorzien van een update, waarbij gebruikers een nieuw design voorgeschoteld krijgen. We zetten de wijzigingen op een rij.

Strava met nieuwe update

Degenen die Strava gebruiken voor het bijhouden van hun sportprestaties, zien na het downloaden van een update een frisse nieuwe app. De ontwikkelaars van de toepassing geven aan dat de update nodig was, omdat er in de afgelopen jaren steeds meer functies zijn toegevoegd. Om alles beter te ordenen en te rangschikken, is deze update er.

Strava heeft nog steeds het startscherm met daarop de activiteiten van je vrienden. Met het plusje onderin beeld kun snel een activiteit toevoegen of een foto delen. Het tweede tabblad geeft je toegang tot de kaarten, met bijvoorbeeld interessante segmenten, suggesties en populaire delen. Onder ‘opgeslagen’ vind je je favoriete routes en segmenten.

Opnemen en groepen

De derde optie in de navigatiebalk is opnemen. Vanaf nu kun je ook binnenactiviteiten bijhouden zoals yoga, gewichtheffen, crossfit en meer. Koppel je de hartslagmeter, dan kun je realtime je BPM bijhouden. Bij Groepen kun je contact leggen met de Strava-community, sporters in je eigen woonplaats zoeken, of juist ver weg. Ook kun je vanaf daar deelnemen aan een challenge of merken zoeken bij Clubs.

Profiel

In het tabblad ‘Jij’ vind je je eigen profiel. Hier heb je toegang tot je eigen fietsritten of hardloopsessies. Je kunt met de nieuwe zoekfunctie snel een bepaalde activiteit terugvinden.

De nieuwe Strava update kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.