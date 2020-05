Sport-app Strava gaat functies in gratis versie flink beperken

Met zijn allen doen we in deze crisis meer aan beweging, nu we geen bezoek kunnen brengen aan de sportschool. De sport-app Strava kan fijn gebruikt worden voor het bijhouden van je sportprestaties. Echter worden de mogelijkheden flink ingeperkt.

Strava met minder gratis functies

Strava is een beroemde en populaire fitness-app voor het bijhouden van je sportprestaties. Echter hebben de makers van de applicatie besloten dat het aantal functies in de gratis versie van de toepassing flink beperkt wordt. Tot nu toe waren de meeste functies gratis beschikbaar en kreeg je tegen betaling nog wat meer opties

Het bekijken van het het totaalklassement met anderen is niet meer mogelijk in de gratis versie. Hier zitten ook de grootste veranderingen. Je kunt dus niet meer zonder kosten te maken je prestaties die je hebt bereikt, te vergelijken met anderen. Je ziet alleen nog maar de Top 10 van het segment bij mannen en bij vrouwen.

Een andere wijziging die door Strava is doorgevoerd, vinden we bij de routeplanner. Deze is niet langer meer beschikbaar voor de niet betalende gebruiker. Degenen die wel betalen kunnen gebruik maken van een uitgebreidere routeplanner, waarbij ook inzicht gegeven wordt in de klassementen in een bepaald segment, en wordt het mogelijk om trainingen te analyseren.

Gebruikers kunnen hun individuele ritten en prestaties nog wel zien in de gratis versie. Strava geeft gebruikers de mogelijkheid om twee maanden lang een proefversie te gebruiken. De betaalde versie van Strava kost je 5,00 euro per maand.