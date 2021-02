Google Fit laat je met smartphone-app ademhaling en hartslag meten

Google komt met nieuwe verbeteringen voor Google Fit. De applicatie kan middels de camera’s op een smartphone je ademhaling en hartslag meten.

Google Fit met ademhaling- en hartslagmeting

Er komen twee nieuwe functies naar de app van Google Fit. Gebruikers krijgen met de nieuwe versie van de applicatie de mogelijkheid om de hartslag te meten. Daarnaast moet het ook mogelijk zijn om de hartslagmeting te starten. Dit alles gaat opvallend genoeg niet via sensoren, maar via de camera die aan de voor- en achterkant van het Android-toestel is te vinden.

Om de functionaliteit te gebruiken dien je op een bepaalde manier jezelf in beeld te brengen. Hierbij gaat het om de bovenste helft van je bovenlichaam en je gezicht. Er wordt gekeken naar borstbewegingen voor het meten van de ademhaling. Het kan hierbij handig zijn om de telefoon ergens tegenaan te laten leunen of in te laten steunen voor meer stabiliteit.

Het meten van de hartslag gaat ook via de camera’s. Door je vinger op de camera aan de achterkant van je toestel te liggen, kan een hartslagmeting gestart worden. Volgens Google kunnen kleine kleurverschillen in de vinger gebruikt worden voor het bepalen van de hartslag.

De metingen zijn puur voor het bijhouden van je eigen welzijn en gezondheid, en niet voor medische diagnoses, zo stelt Google. Je kunt er zelf voor kiezen om de data op te slaan in je Google Fit app. Allereerst is de functionaliteit beschikbaar voor Pixel-toestellen. Later zijn andere Android-toestellen pas aan de beurt, maar het is niet bekend wanneer dit staat te gebeuren.