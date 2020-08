Google Fit 2.37.36 krijgt handige, gedetailleerde statistieken

Google rolt een nieuwe update voor de Google Fit app. De nieuwe versie van de applicatie, versie 2.37.36 voegt meer gedetailleerde statistieken toe. Handig voor je sportprestaties.

Google Fit 2.37.36

Google Fit is een nuttige applicatie voor het bijhouden van je sportprestaties. Voor de fanatieke hardlopers en andere sporters heeft Google nu een update uitgebracht die handige verbeteringen brengt. In Google Fit 2.37.36 vind je nu handige gedetailleerde statistieken die gegevens makkelijker laten aflezen.

Vanaf nu vind je bij bijvoorbeeld je hardloopsessie precies de snelheid per kilometer. Ook krijg je beter inzicht in de hoogtekaart, zodat je ziet hoe de omgeving heeft bijgedragen aan je prestaties. De nieuwe verbeteringen vind je terug in de nieuwste versie. Deze wordt vanaf nu uitgerold, maar het kan even duren voordat deze voor iedereen beschikbaar is.