220 miljoen websites in 2021 onbereikbaar voor Android apparaten

In 2021 wordt het internet een stukje kleiner voor Android apparaten. Zo’n 220 miljoen websites zijn dan mogelijk niet meer te bereiken. Gelukkig zijn er oplossingen voor dit aanstaande probleem.

Beveiligingscertificaat verloopt

Op het internet zijn steeds meer beveiligde websites te vinden. Zeker met de komst van Let’s Encrypt een aantal jaar geleden is het makkelijker geworden voor website eigenaren om hun website via HTTPS aan te bieden. Inmiddels is het Let’s Encrypt certificaat een veel gebruikt certificaat.

Let’s Encrypt heeft een bericht gepubliceerd waarin het waarschuwt voor het verlopen van een root certificaat in september 2021. Door het verlopen krijgen Android gebruikers met een Android versie lager dan 7.1.1 een waarschuwing te zien. Websites worden vanaf dat moment niet langer als veilig beschouwd door deze apparaten.

Naast websites maken ook applicaties gebruik van Let’s Encrypt certificaten en kan de impact groter uitpakken. Ongeveer 34% van de apparaten op Android zijn nog niet geüpdatet naar 7.1.1 of hoger. Op 2.5 miljard Android gebruikers gaat dit om een groot aantal gebruikers die mogelijk problemen kunnen ervaren.

Oplossing ligt voor de hand

Naast dat website eigenaren alternatieve certificaten kunnen gaan gebruiken om dit probleem een stapje voor te zijn kan jij als gebruiker ook iets doen. De Firefox Browser voor Android maakt namelijk geen gebruik van de certificaten die je Android toestel zelf vertrouwt. In plaats daarvan levert Mozilla, de maker van Firefox zelf een set vertrouwde certificaten mee met de app. Daarmee is het nieuwe certificaat wat het verlopende certificaat moet opvolgen al vertrouwd.

De Firefox Browser kan je alvast gratis downloaden uit de Play Store.