MeowTalk: Shazam voor katten vertaalt wat gemiauw betekent

Er is een interessante applicatie uitgebracht die voor veel kattenliefhebbers van pas kan komen. Weet je niet wat een mauw van een kat betekent, dan kun je de MeowTalk app gebruiken.

Shazam voor kattengemiauw

Kattenbezitters zullen het ongetwijfeld herkennen; je poes of kat kan flink wat aandacht opeisen door te miauwen. Zeker in het begin is het niet voor iedereen even duidelijk wat de kat je nou precies kenbaar wilt maken. De MeowTalk app moet hier meer duidelijkheid in brengen. Ik kan de app het beste omschrijven als een Shazam voor gemiauw.

De applicatie is ontwikkeld door een softwaremaker die eerder bij Amazon meewerkte aan assistent Alexa. De werking van de applicatie is heel simpel. Bij de eerste keer openen kun je er voor kiezen om je aan te melden met een account en zo een profiel bij te houden, maar die stap kun je gelukkig ook overslaan.

Vervolgens kun je aan de slag met het detecteren van de miauw van de poes. Hiervoor druk je op de grote oranje knop waarna de app begint met het luisteren en opnemen van het geluid. Niet veel later verschijnt er in beeld wat de kat bedoelt. Denk aan ‘ik ben boos’, ‘ik heb honger’ of ‘laat me met rust’. Je kunt in de MeowTalk app ook je eigen kat toevoegen, samen met de geboortedatum en een foto.

Ben je overigens van mening dat de vertaalde dierengeluiden niet kloppen, dan kun je dit aangeven in de applicatie. De app bevindt zich momenteel nog in beta en er wordt dus nog gesleuteld aan de app. De MeowTalk app kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.