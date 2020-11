NOVA app: handig digitaal huishoudboekje brengt nieuwe inzichten

Er is een nieuwe huishoudboek-app uitgebracht die je helpt met nieuwe inzichten. Je krijgt inzicht in je uitgaven en krijgt te zien waar je op kunt besparen. De app is uitgegeven door Nationale-Nederlanden.

NOVA app

Nationale-Nederlanden heeft een nieuwe app uitgebracht waarmee het mogelijk moet zijn om balans te brengen in je geldzaken. De applicatie is te gebruiken door iedereen die een betaalrekening heeft bij een Nederlandse bank, dus ook als je niet bij NN aangesloten bent. Volgens een onderzoek van het NIBUD is de kans op financiële problemen kleiner als je inzicht hebt in inkomsten en uitgaven. De NOVA app moet hierbij helpen.

Je kunt op een veilige manier je betaalrekening koppelen aan de NOVA app. Vervolgens krijg je op een handige manier inzicht in je uitgaven en de inkomsten. Op dit moment gaat het om een eerste versie van de app. Nationale Nederlanden omschrijft de werking hiervan als volgt;

NOVA zal steeds verder worden uitgebreid met nieuwe mogelijkheden om het inzicht in geldzaken te vergroten. De eerste versie van de app geeft inzicht in hoeveel geld er nog écht te besteden is door te berekenen hoeveel er over is tot de volgende storting van het salaris of tot een andere te kiezen datum. NOVA helpt ook door betalingen in categorieën in te delen en heldere informatie te geven bij alle af- en bijschrijvingen. Zoals een locatie of hoeveel er ten opzichte van voorgaande maanden aan de kostenpost is uitgegeven. Daarnaast zet de app ook alle verzekeringen van alle verzekeraars die de gebruiker heeft in een duidelijk overzicht.

Dankzij de Europese betaalwet PSD2 kunnen gebruikers de bankrekening van een Nederlandse bank veilig koppelen aan de NOVA app. Dankzij de categorieeën in de app heb je goed inzicht in welke verzekeringen er lopen, wat de woonlasten zijn en krijg je ook andere inzichten die van pas komen bij het bewust omgaan met geld.



De NOVA app is gratis te downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.