Dyme app update: brengt persoonlijk huishoudboekje met inzicht in financiën

We hebben eerder op DroidApp de Dyme app al behandeld. Met de laatste update is de applicatie verder verbeterd. Met het nieuwe Huishoudboekje heb je inzicht in je financiën.

Dyme app met huishoudboekje

Met de nieuwste versie van de Dyme app kun je nog beter de inkomsten en uitgaven beheren. We hebben de Dyme app eerder al besproken, maar dankzij de nieuwe versie heb je toegang tot een handig huishoudboekje. Hiermee worden uitgaven automatisch gecategoriseerd, zodat je precies ziet waar je het meeste geld aan uitgeeft.

De uitgaven kun je handmatig invoeren, maar ook kun je dankzij PSD2 een koppeling maken met je bankrekening. De app haalt dan de financiële details op, en toont deze in de Dyme app. PSD2 is een dienst waarmee je je rekening kunt koppelen aan diensten, waaronder dus de Dyme app. Apps die deze functie gebruiken moeten een licentie afnemen, welke onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Dyme kan je ook laten weten welke (slapende) abonnementen je hebt lopen, zodat je die wellicht nog eens kunt herzien. Ook helpt de applicatie je met besparen op bepaalde diensten zoals een verzekering. De update is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store.