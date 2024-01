Google Maps komt met betere navigatie in tunnels

Google Maps voert verbeteringen door in de navigatie-opties. Gebruikers kunnen nu een functie activeren, waarbij Bluetooth beacons zorgen voor een verbeterde navigatie in tunnels. De functie is vanaf nu beschikbaar.

Betere navigatie in tunnels

Google Maps heeft recent een nieuwe functie toegevoegd aan de applicatie, die specifiek tunnelnavigatie verbeterd. De functie werd opgemerkt door de Duitse collega’s van SmartDroid. De functie is vanaf nu beschikbaar en kan eenvoudig door iedereen geactiveerd worden via een aantal stappen.

Terwijl GPS-technologie met succes navigatie over de hele wereld heeft vergemakkelijkt, bleven tunnels een knelpunt voor veel navigatie-apps, waaronder de populaire Google Maps. De innovatieve oplossing komt in de vorm van Bluetooth-bakens, een technologie die niet nieuw is in de wereld van navigatie-apps. Waze, een eigendom van Google, heeft al geruime tijd Bluetooth-bakens geïntegreerd voor tunnelnavigatie, en dit strekt zich uit tot grote steden zoals New York City, Chicago, Parijs, Brussel, en meer. Het Waze Beacons-programma is ontworpen om een naadloze navigatie-ervaring te bieden aan bestuurders in tunnels, waar GPS-signalen vaak tekortschieten. Het programma belooft verbeterde locatiediensten, verhoogde veiligheid voor de bestuurder en real-time inzicht in gebeurtenissen in de tunnelomgeving.

Google heeft onlangs aangekondigd dat Google Maps nu ook Bluetooth-beaconondersteuning zal bieden. Volgens informatie op een ondersteuningspagina beschrijft Google de toevoeging als een middel om navigatieproblemen in tunnels op te lossen en gebruikers te voorzien van nauwkeurige locatiediensten. De nieuwe functie is te vinden onder de instellingen van Google Maps, specifiek onder ‘Navigatie-instellingen’ en het gedeelte ‘Rijopties’. Hoewel de functie standaard is uitgeschakeld, biedt het gebruikers de mogelijkheid om het in te schakelen en te profiteren van verbeterde navigatiefunctionaliteit tijdens het doorkruisen van tunnels.