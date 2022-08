OnePlus begint met teasen van eigen vouwbare smartphone

OnePlus werkt aan een vouwbare smartphone. Al langer gaan er geruchten over rond, maar het lijkt nu wat meer concretere vormen aan te nemen. De fabrikant deelt nu wat foto’s, welke de berichten over een vouwbare smartphone van OnePlus doen bevestigen.

Vouwbare smartphone van OnePlus?

Samsung presenteerde vorige week de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4. Xiaomi presenteerde op haar beurt de Xiaomi Mix Fold 2 en Motorola toonde de Motorola Razr 2022 aan het publiek. Het moederbedrijf van OnePlus, BKK, heeft met bijvoorbeeld de Oppo Find N ook al een vouwbare smartphone in het bedrijf, maar nu wil OnePlus ook deze markt benaderen. Al langere tijd gaan er berichten rond over een vouwbaar toestel van OnePlus, maar in 2020 kwam Pete Lau van OnePlus met de mededeling dat het geen plannen had om een vouwbare smartphone te maken.

De Oppo Find N

Twee jaar is echter een lange tijd waarin OnePlus toch van mening veranderd lijkt te zijn. Het merk teast nu zelfs de komst van een foldable smartphone. Pete Lau, de CEO van OnePlus deelt op sociale media foto’s van een scharnier, waarbij het er alle schijn van heeft, dat het hier gaat om een aanwijzing naar een vouwbaar toestel. Als we kijken naar de lengte van het scharnier, lijkt het erop dat OnePlus een vouwbaar toestel zoals de Fold 4 wil maken, dus die je opent als een boek.

Informatie over de vouwbare telefoon van het merk is er nog niet. Ook is onduidelijk wanneer OnePlus van plan is om het toestel aan de wereld te tonen.