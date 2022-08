‘OnePlus neemt toch geen afscheid van de alert slider’

Van de week was daar de aankondiging van de nieuwe OnePlus 10T. De nieuwe smartphone is als enige high-end smartphone zonder alert slider op de markt gebracht. Nu is er vrij geruststellend nieuws van OnePlus.

Alert slider komt terug

De alert slider is een handige toevoeging van OnePlus op de high-end smartphones. Jammer genoeg worden goedkopere toestellen van de fabrikant er niet mee uitgerust, maar met deze handige tool zet je met één beweging het toestel op geluid, trillen of op stil. In tegenstelling tot bij andere smartphones hoef je hiermee dus niet het scherm in te schakelen en dan nog via het menu met (snelle) instellingen het profiel aan te passen. Echter, de deze week aangekondigde OnePlus 10T heeft deze alert slider niet. Al snel werd gevreesd voor het afscheid van deze toevoeging, maar OnePlus reageert nu.

OnePlus heeft tegenover de collega’s van Android Authority laten weten dat het merk geen afscheid neemt van de alert slider. Dit betekent dat we in de toekomst toch weer toestellen gaan zien met een alert slider, al wordt niet verder in detail getreden over welk toestel dan weer geleverd wordt met een alert slider, maar mogelijk zien we die pas weer bij de OnePlus 11-serie. Volgens het merk is het niet mogelijk om ieder toestel van een dergelijke toevoeging te voorzien, omdat deze relatief veel ruimte in beslag neemt.

Er gaan verschillende geruchten rond over de alert slider. Zo wordt gemeld dat enkel nog de Pro-modellen de slider krijgen en dat ook Oppo en Realme een alert slider als toevoeging krijgen. Heel vreemd is dat niet; aangezien OnePlus, Realme en Oppo tot hetzelfde moederbedrijf behoren.

OnePlus 10 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 858,00 euro