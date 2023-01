OnePlus 11 te zien in nieuwe live foto’s

Nadat we de OnePlus 11 eerder al terugzagen op renders en foto’s, is het nu de beurt aan een volgende selectie foto’s van de nieuwe smartphone. We zien de OnePlus 11 in real life.

OnePlus 11

Als er één toestel is waarover we al veel hebben gehoord, dan is het de OnePlus 11 wel. Dat is nu niet anders. De fabrikant heeft de leeuw losgelaten en hij is gespot door de camera’s. Dit betekent dat we nog meer te zien krijgen van de OnePlus 11. De nieuwe smartphone wordt op 7 februari voor de Europese markt aangekondigd, zo heeft het merk al laten weten. Echter is de verwachting dat de release voor China al eerder aan de beurt is.

Op de foto’s zien we de OnePlus 11 met een andere skin dan de OxygenOS-laag die we hier kennen. In China levert OnePlus haar toestellen met ColorOS 13, dat we ook al kennen van Oppo. Doordat de twee skins min of meer samengevoegd zijn, zou je niet gek veel verschil moeten merken. In China worden de telefoons echter niet geleverd met Google-diensten, dus er zullen zeker her en der verschillen zijn. De smartphone zal uitgebracht worden in de kleuren groen en zwart, al lijken er ook exclusieve kleuren uit te komen, mogelijk alleen voor China. Het kenmerkende aan de nieuwe smartphone van de fabrikant is de cirkelvormige cameramodule.

Alle details zullen we binnenkort te horen krijgen van OnePlus. Natuurlijk houdt DroidApp je op de hoogte van al het nieuws rondom de OnePlus 11.