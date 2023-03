LG is nog altijd actief in vele segmenten elektronica, de telefoontak is enige tijd geleden afgesloten, helaas. Gelukkig is er nog genoeg om op terug te blikken. Deze week de LG C320 InTouch Lady. We bespreken hem in ‘De vergeten telefoon’.

LG C320 InTouch Lady

In het verleden verschenen er nog weleens toestellen met een volwaardig toetsenbord. Niet alleen bij de dure toestellen, maar juist ook bij de meer betaalbare telefoons. In het verleden hebben we in onze Vergeten-rubriek al de nodige telefoons behandeld met een toetsenbord, deze week is het de LG C320 InTouch Lady. Een stijlvol toestel in een wit-oranje kleurstelling, al was die er ook met een zwart toetsenbord en in geheel roze.

De LG C320 InTouch Lady werd uitgebracht in het prepaidsegment. Van buiten leek het in 2010 uitgebrachte toestel misschien een beetje op een smartphone; qua specificaties was het toestel dat zeker niet. Je kon het internet op via een 3G-verbinding. WiFi was niet aanwezig op het toestel. Wel kon je Bluetooth gebruiken, was er een FM-radio aanwezig en kon je aan de slag met je e-mail. In de LG waren ook verschillende toepassingen voor het gebruik van verschillende sociale netwerken.

Aan de voorkant van de LG C320 InTouch Lady, die ook wel LG C320 Town genoemd werd, was een 2,4 inch beeldscherm te vinden. Dit was een zogenaamd TFT-scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. LG voorzag de C320 van 60MB interne opslagruimte en de mogelijkheid om dit uit te breiden met een geheugenkaart. De batterijcapaciteit kwam uit op 900 mAh. De LG C320 was voorzien van de S-Class interface die LG op meer toestellen toepaste destijds. Foto’s maken kon met de 2 megapixel camera.

LG bracht de stijlvolle telefoon uit, speciaal voor vrouwen. Het zou de perfecte telefoon zijn voor ‘fashionable girls’, en vanwege het toetsenbord ideaal zijn om mee te roddelen met je vriendinnen. Voor een prijs van 130 euro ging hij mee naar huis.



LG C320 InTouch Lady samengevat in 3 punten: