Telegram 9.5 brengt energiebesparing, verbeteringen afspeelsnelheid en meer

Een fijne update wordt uitgerold naar Telegram. De nieuwe update naar versie 9.5 brengt een energiebesparende modus, verbeteringen voor leesbevestigingen en de afspeelsnelheid en meer. Wat heeft Telegram 9.5 verder te bieden?

Telegram 9.5

Telegram rolt een nieuwe update uit waarbij het, net als zo vaak, de applicatie uitbreidt met verschillende nieuwe mogelijkheden en opties. Allereerst hebben de ontwikkelaars gewerkt aan een energiebesparende modus. Hiermee worden de effecten en animaties uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen, en ook om de prestaties op oudere apparaten te verbeteren.

Energiebesparing

Je kunt bij de instellingen van Telegram ervoor kiezen om de energiebesparing modus automatisch te activeren bij een bepaald batterijniveau. Tevens kun je nauwkeurig instellen welke effecten er uitgeschakeld moeten worden, of welke je juist graag actief wilt hebben. Volgens Telegram is de functie getest op 200 verschillende soorten Android-apparaten, waardoor gebruikers de beste ervaring moeten krijgen.

Afspeelsnelheid

Een andere functie die nieuw is, is het specifiek instellen van de afspeelsnelheid bij video’s, spraakberichten en videoberichten. Wanneer je de knop ‘2x’ ingedrukt houdt, kun je voor iedere willekeurige snelheid kiezen die ligt tussen 0,2x en 2,5x. Bij video’s kun je deze aanpassen door op de drie puntjes te tikken en de schuifregelaar te verplaatsen.

Andere verbeteringen

Telegram 9.5 bevat nog meer verbeteringen. Gebruikers kunnen in groepen bij minder dan 100 leden, zien hoe laat een bericht van jezelf door anderen bekeken is. Verder kun je sneller meerdere mensen uitnodigen via een link voor een groep. Ook kun je bij de instellingen nu aanpassen dat de dynamische stickervolgorde met laatst gebruikte uitgeschakeld wordt, zijn er nieuwe geanimeerde emoji’s voor Premium-gebruikers en zijn er voor reacties ook nieuwe interactieve emoji.

De update naar Telegram 9.5 wordt vanaf nu beschikbaar gesteld via de Google Play Store. Downloaden kan via onderstaande button.