De vergeten smartphone: LG GT400 Viewty Smile

De LG Viewty-serie bestond enkele jaren geleden uit verschillende smartphones. Waaronder ook de LG Viewty Smile, voluit LG GT400 Viewty Smile. We bespreken dit toestel deze week in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’. Herinner jij je dit toestel nog?

LG GT400 Viewty Smile

LG maakt inmiddels geen telefoons en smartphones meer, helaas. Het merk heeft in de voorbijgaande jaren echter genoeg mooie toestellen uitgebracht. De één wat meer uitgesproken dan de andere. De LG Viewty was er hier één van, net als de Viewty Snap. Maar de Viewty-serie werd door LG uitgebreid met meer modellen. Eén daarvan is de LG GT400 Viewty Smile. Bij de modellen uit de Viewty-reeks lag de focus op de camera. Toch was het best opvallend dat die mogelijkheden bij deze LG Viewty Smile wel meevielen.

Het toestel was vervaardigd uit plastic en bood ondersteuning voor het 3G-netwerk. Daarbij had de LG Viewty Smile de mogelijkheid om een geheugenkaart te plaatsen, aan de zijkant van de telefoon. Opvallend was verder de aanwezigheid van een sensor waarmee het scherm automatisch draaide als je het toestel zelf ook draaide. Dat was lang niet vanzelfsprekend op een toestel destijds.

De LG Viewty Smile werd geleverd met ondersteuning voor het 3G-netwerk. WiFi was niet op het toestel aanwezig. Daarbij was er een uitgebreide mediaspeler voor je muziek en video’s, en kon je foto’s maken met de 5 megapixel camera van het toestel. Een speciale Document Viewer gaf je toegang tot je Word- en Excel bestanden. Op het 3,0 inch scherm van de telefoon was de S-Class interface te vinden, die we kennen van andere LG-telefoons. Dit was de eigen softwarelaag van LG. De smartphone had Facebook-integratie en had onder het scherm drie fysieke toetsen, waaronder een home-toets.

Aan de zijkant van de LG zaten verschillende toetsen, waaronder voor het maken van foto’s. De Viewty Smile woog minder dan 100 gram en was daarmee lekker ligt. Wel was hij met een dikte van 11,8 millimeter aan de wat dikke kant. De smartphone van LG bood zo’n 160MB aan interne opslagruimte en een FM-radio. Aan boord was een 1000 mAh batterij, welke je natuurlijk ook gewoon verwisselen; een traditie waar LG langer mee doorging dan veel andere fabrikanten. De telefoon kwam in 2010 op de markt voor ongeveer 150-200 euro.



LG GT400 Viewty Smart samengevat in 3 punten: