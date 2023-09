Temu app: wat is deze populaire online winkel?

Temu is een online winkel app dat sterk aan populariteit heeft gewonnen. Maar wat kan je met deze applicatie nu eigenlijk kopen en hoe werkt het?

Shoppen via de Temu app

Het is een van de populairste apps in Nederland op het moment Temu. Maar wat is Temu nu eigenlijk? In de basis is Temu een groot platform met meerdere kleine winkels van merken en personen die producten verkopen. De app is gratis te downloaden en valt misschien nog het beste te vergelijken met AliExpress. De app werd in 2022 gelanceerd in de Verenigde Staten en is sindsdien in meer landen te gebruiken, waaronder Nederland.

Je vindt in de app verschillende categorie├źn aan producten, denk dan aan elektronica, kleding of speelgoed. Aanmelden dat gaat eigenlijk heel eenvoudig en is zo gebeurd, je kunt namelijk gebruik maken van je Google account of Facebook account. Op allerlei manieren probeert de app je te verleiden tot het doen van een aankoop. Zo strooit de app met kortingen en lage prijzen.

Waar moet je rekening mee houden bij bestellen in China?

Natuurlijk moet je wel opletten met wat je koopt op Temu. Een hoesje voor je smartphone kan natuurlijk geen kwaad maar bij elektronica en speelgoed is het goed opletten of er rekening is gehouden met de Europese veiligheidseisen. Check daarom ook goed de reviews die onder de producten aanwezig zijn voordat je enthausiast je winkelmandje vult.

Ook kan je te maken krijgen met de Nederlandse Douane pakketjes kunnen gecontroleerd worden en BTW zal altijd afgedragen moeten worden. Voor bijvoorbeeld boeken is dit het lage 9% BTW tarief. Is de waarde van je aankoop meer dan 150 euro dan moet je ook invoerrechten betalen, gemiddeld is dit tussen de 0 en 19% van de waarde van de zending.

Toch even lekker snuffelen in de catalogus van Temu, je download de Temu app gratis voor Android uit de Google Play Store.