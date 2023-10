Google profielfoto wijzigen: dat doe je zo

Bij je Google account kan je een eigen foto instellen als profielfoto, maar hoe pas je deze aan als je een nieuwe foto wilt instellen? In dit korte stappenplan vertellen we je hoe je je Google profielfoto verandert.

Een nieuw gezicht voor je Google account

Google gebruikt je profielfoto om op allerlei plekken te laten zien wie jij bent en zodat je gemakkelijk kunt zien of je ingelogd bent. Een van de belangrijkste plekken waar de foto te zien is is in bijvoorbeeld Gmail wanneer je een e-mail stuurt naar een andere Google gebruiker. Heb je een YouTube account, dan wordt de profielfoto niet aangepast als je je Google profielfoto aanpast.

Je Google account van een nieuw gezicht voorzien is niet zo heel moeilijk, maar als je het al een tijdje niet gedaan hebt is het even zoeken. Daarom hebben we deze stappen voor je op een rijtje gezet zodat je heel gemakkelijk je profielfoto aanpast. Het enige wat je nodig hebt is je smartphone of tablet en de Google-app.

Aan de slag