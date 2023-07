WK vrouwenvoetbal 2023: volg alles live met deze apps

De komende weken staan in het teken van het WK vrouwenvoetbal. Wil je niets missen van dit sportspektakel, dan kun je alles volgen met deze vier handige apps.

WK Vrouwenvoetbal apps 2023

Het WK vrouwenvoetbal 2023 wordt van 20 juli tot 20 augustus 2023 gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Dit is de eerste keer dat het toernooi in Australië wordt gehouden en de tweede keer dat het in Nieuw-Zeeland wordt gehouden.

Er zullen 32 landen deelnemen aan het toernooi, verdeeld over acht groepen van vier teams. De top twee teams van elke groep en de vier beste nummers drie zullen zich plaatsen voor de knock-outfase.

De Verenigde Staten zijn de regerend wereldkampioen, nadat ze in 2019 Frankrijk versloegen in de finale. De andere favorieten voor het toernooi zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland en Engeland. Met de onderstaande apps hoef je niks te missen, zowel niet van de oranjeleeuwinnen als van de andere teams.

NOS

De NOS app bundelt alles rondom het vrouwenvoetbal in het handige sportoverzicht. Hier kun je ook direct inschakelen voor de wedstrijden die live uitgezonden worden. Ook krijg je het laatste nieuws, interviews en andere content rondom het WK.

Women’s Football Cup 2023 Live

Een handige applicatie die alles rondom het voetbal in één overzicht voor je weergeeft is Women’s Football Cup 2023 Live. Direct zie je hier wat de standen zijn, wat de kalender is van de wedstrijden en hoe het er verder voorstaat rondom het WK vrouwenvoetbal. De applicatie geeft ook achtergrondinformatie, statistieken en meer.

OneFootball

Met de voetbaluitslagen-app van OneFootball hoef je niets te missen rondom het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Je ziet namelijk in deze handige app direct alle wedstrijden die gespeeld worden, samen met de opstellingen, scores en alle andere nuttige informatie die van pas kan komen.