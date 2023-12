Android Update Bulletin week 52: deze toestellen kregen updates

We zijn aangekomen bij het laatste Android Update Bulletin van dit jaar. Ondanks dat het einde van het jaar nadert, hebben verschillende fabrikanten nog steeds updates uitgerold. Die zetten we voor je op een rij in deze editie van het Android Update Bulletin.

Android updates in week 52

In de laatste week van het jaar zijn er verschillende fabrikanten geweest die updates hebben uitgerold voor de verschillende devices. Zoals je dat van ons gewend bent, zetten we die ook voor je in een overzicht op een rij. Dit lees je in het Android Update Bulletin. Welke toestellen en smartwatches zijn in week 52 bijgewerkt met een update?

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk aanbieden. Krijg je een beveiligingsupdate of Android versie-update op je smartphone of tablet binnen, dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Asus

Asus Zenfone 10: Android 14

Nokia

Samsung