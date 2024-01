Samsung Galaxy S24 Ultra te zien op live foto’s

Live foto’s zijn opgedoken van de nieuwe Samsung Galaxy S24 Ultra. De smartphone wordt later deze maand officieel aangekondigd, maar er is nogal het één en ander aan informatie opgedoken. Nu zien we dus duidelijke foto’s van het toestel.

Live foto’s Galaxy S24 Ultra

De Samsung Galaxy S24-aankondiging staat gepland voor 17 januari. In de afgelopen tijd hebben we al het nodige gehoord en gezien over en van de Galaxy S24-serie. De drie toestellen komen namelijk in ons land met een Exynos chipset, behalve de Ultra, die krijgt een Snapdragon processor mee. Daarbij verwachten we de nodige verbeteringen voor de camera. De Samsung Galaxy S24 Ultra is nu te zien op nieuwe foto’s.

De foto’s bevestigen de eerdere renders die we al te zien kregen, net als in hands-on foto’s. Niet langer meer zien we doorlopende schermranden. Er is nu gewoon een plat scherm. De telefoon is te zien in een gouden kleuren, met een matchend gouden frame. Alle details zullen we op 17 januari te weten komen.