Nieuwe beveiligingsupdate voor Samsung Galaxy A42, Note 9, A8 en Tab S6

Een viertal toestellen worden nu bijgewerkt met een nieuwe update door Samsung. Niet alleen de tablet, de Galaxy Tab S6 krijgt een update, ook de A42, A8 en Note 9 zijn van de partij. We zetten alle details voor je op een rijtje.

Updates, updates en updates

Het is een drukke week met updates. Verschillende merken hebben voor hun toestellen een nieuwe update klaargezet. Er is ook drukte bij Samsung. Voor vier apparaten van het merk wordt een nieuwe patch uitgerold. Jan laat ons weten dat de Samsung Galaxy Tab S6 bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate november 2021. Het is een flinke update met een grootte van 1,2GB. Samsung belooft ook dat de stabiliteit van de update aangepakt wordt. Updates zijn er ook voor andere Samsung-apparaten.

Dennis meldt dat de november-update ook klaarstaat voor de Samsung Galaxy Note 9. Zover bekend worden daarbij verder geen grote veranderingen doorgevoerd. De Galaxy A8 uit 2018 ontvangt eveneens de update van november en voor de Galaxy A42 rolt de fabrikant de patch van oktober uit, samen met ondersteuning voor RAM Plus, waarbij softwarematig het werkgeheugen uitgebreid kan worden. Deze functie is terug te vinden bij de geheugeninstellingen bij apparaatonderhoud.

Samsung Galaxy Note 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend