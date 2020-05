Samsung Galaxy Note 20+ geruchten stromen binnen: accu en camera details

Samsung is achter de schermen bezig met de nieuwe Samsung Galaxy Note 20-serie. Nu komt er wat meer informatie binnen over wat we van de Samsung Galaxy Note 20+ kunnen verwachten.

Galaxy Note 20+ geruchten

Er komen meer details binnen over de verwachtingen van de nieuwe Samsung Galaxy Note 20+. De smartphone zou volgens de geruchten voorzien worden van een 4500 mAh accu. Een flinke verandering is dat niet; gezien de Note 10+ over een 4300 mAh beschikt en de Galaxy S20 Ultra over een 5000 mAh accu. Gezien de specificaties lijkt het erop dat de Note 20+ dezelfde accu krijgt als de Galaxy S20+.

Daarnaast zou Samsung de telefoon willen voorzien van een 108 megapixel hoofdcamera. Volgens bronnen zou de fabrikant de telefoon niet willen voorzien van een periscoop-camera zoals bij de S20 Ultra, maar mogelijk wel de hybrid zoomlens uit de S20/S20+. De accucapaciteit van de ‘standaard’ Galaxy Note 20 zou uitkomen op 4000 mAh, welke dus kleiner is dan die van de S20.

We wachten af of deze informatie klopt. De nieuwe Note 20-serie wordt in de zomer verwacht.

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 979,00 euro